السيسي: الدولة تمهد الأراضي للمستثمر بسعر عادل.. والمياه عامل مهم في تحديد نوع الزراعة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ الدولة تمهد للمستثمر الأراضي كي يزرعها ولكن بسعر عادل للمشروع حتى يستمر، مع الحفاظ على كمية المياه المحددة للمشروع، مشددًا على أنَّ المياه عامل مهم في تحديد نوع الزراعة والمنتج الخاص بها.

وأضاف الرئيس السيسي أنَّ «التصنيع الزراعي واسع جدًا، فمن الممكن أن يتمّ تحويل قشر البرتقال للأعلاف، والقصب كذلك، فالمنتجات يتمّ الاستفادة منها اقتصاديًا بأكبر قدر ممكن».

وتابع الرئيس «أما بشأن البعض أصحاب اقتراح توزيع الأراضي على القطاع الخاص لتجهيزها بمعرفته، فلن يستطيع القطاع الخاص إنجاز مشروع ضخم مثل الذي نفتتحه حاليا مثلا بتكلفة أقل من الحكومة وبهذا المستوى الضخم، القطاع الخاص كان ينفذ مشروعات دون طريق، لكن لدولة صنعت طريق بـ1 حارات لمشروع مستقبل مصر، والمشروع خاص بـ4 محافظات كبيرة، الدولة تنفذ مشروعات كانت بتتعمل في 200 سنة، خلال 3 أو 4 سنوات».