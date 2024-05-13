السيسي: الدولة تنفق الكثير على تمهيد الأراضي لتكون صالحة للزراعة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تنفق الكثير على تمهيد الأراضي واستصلاحها، لتكون صالحة للزراعة، موضحا: «لما أجي أقول للمستثمر، الفدان اتكلف 400 ألف جنيه متستكرش المبلغ عليا، علشان بنزرع على مياه منقولة 150 كيلو متر، وليست مياه المطر».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح موسم الحصاد، أن «مشروع مستقبل مصر يستهدف نظم الري الحديثة، والدولة حينما تدخل بجدية، وتستهدف تحقيق الأهداف، بتحققها، وكل ذلك متاح للقطاع الخاص».