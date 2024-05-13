«الري»: أنشأنا 3 أهم وأكبر محطات في العالم لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن المزارعين في الدلتا يعتمدون على نظام الغمر في الري، والبعض ينتقد ويقول إنه إهدار للمياه، موضحا: «الحقيقة إن مش المياه دي كلها بُتهدر كما يعتقد البعض لأن في الدلتا توجد شبكة صرف زراعي معقدة للغاية وتتواجد تحت أرض كل فلاح في الدلتا لجمع المياه وأخذها إلى المصارف المفتوحة».

وأضاف في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «وقع الاختيار على 9 مصارف في الدلتا لإعادة الاستخدام، بواقع مصرفين في الشرق، و7 في الغرب».

تابع: «الهدف من المصرفين في منطقة الشرق هي تنمية سيناء ودخول المياه لأهالي سيناء، ومن هنا تكمن أهمية دور الدولة في بناء 3 أهم وأكبر محطات في العالم لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وهم: «المحسمة وبحر البقر والحمام»».

وأكد: «الـ3 محطات سالفة الذكر أضافوا ما يقرب من 5 مليار متر مكعب لمنظومة المياه في مصر سنويا».