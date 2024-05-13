دعاء يوم الامتحان للتوفيق والنجاح.. اللهم إني استودعك ما قرأت وما حفظت

مع انطلاق موسم الامتحانات، يزداد قلق الطلاب وتوترهم سعيًا وراء تحقيق أفضل النتائج وضمان النجاح، والدعاء من أهمّ الوسائل التي يلجأ إليها الطلاب لطلب التوفيق من الله تعالى، إيمانًا منهم بقدرة الله تعالى على تسهيل الأمور وتقديم العون في أوقات الشدة.

دعاء يوم الامتحان

وقالت دار الإفتاء المصرية إنه لا توجد صيغة محددة في دعاء يوم الامتحان، ولكن الدعاء بشكل عام من العبادات المستحبة والمشروعة التي تغير الأقدار، وذلك عملًا بقوله تعالى ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186]، وقال أيضًا عزَّ وجلَّ: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: 55].

ويقدم «الوطن» في السطور التالية، مجموعة من أدعية النجاح والتوفيق في الامتحانات، والتي قد تُساعد على الشعور بالراحة النفسية والهدوء الداخلي، والمُستوحاة من آيات القرآن الكريم وأدعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ومن الأدعية المختلفة للدعاء يوم الامتحان:

- اللهم إني استودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده لي عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

- ربّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين.

- ربّ ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا.

- نسألك يا ودود يا لطيف أن تكتب لنّا النجاح، اللهم إن من توكل عليك فلن يخيب ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك، فقد هُدي إلى صراط مستقيم.

- اللهم يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا مجيب الدعاء، أشدد أزري ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأغنني بك عمن سواك، واجعلني شاكرًا صبورًا.

- اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلا من الجنة.

دعاء الامتحان

ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء يوم الامتحان لإدخال الطمأنينة على قلوب الطلاب:

- ربّ زدني علمًا، وحلمًا، وصبرًا، وفهمًا، وأبعد عنّي النسيان والتشتّت، واجعل لي حافظةً قوية، وعقلًا واعيًا، وفكرًا متيقظًا، وابعد عنّي المعاصي واصرف عنّي الفتن ما ظهر منها وما بطن.

- اللهم أنت ربي، وأنت إلهي، وأنت مولاي تولّني برحمتك واهدني سواء السبيل، وارزقني من العلم ما ترضى، وامنن عليّ بالحفظ السريع فلا أنسى ما أحفظ ولا أجهل ما أفهم، أنت الكريم وأنت المعطي وأنت الهادي يا رب.

- اللهم إنّي أسألك أن توفقّني في دراستي، وتعينني في مذاكرتي، وتكون معي في امتحاناتي، وترزقني سرعة الحفظ، وتكرمني بنور البصيرة والبصر، وتجعلني هاديًا مهديًا لا ضالًا مضلًّا، يا كريم يا رب.

- اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك، ولا منجى وملجأ منك إلا إليك، اللهم إنّي أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين.

- اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شيء قدير، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا كريم يا أرحم الراحمين.

- اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم، وافتح عليّ بمعرفة العلم وحسّن أخلاقي بالحلم، اللهم إنّي أسألك أن ترزقني علمًا نافعًا، وأن تنفعني بما علّمتني وأنت تزيدني علمًا، وأن تهبني من لدنك عقلًا منيرًا.