كيفية التخلص من ندبات الحروق بعد جلسة الليزر.. احذري هذه الكريمات

الندبات والحروق بعد إجراء جلسات الليزر هي نوع من الآثار الجانبية والأمور الشائعة التي قد تحدث بعد بعض علاجات الليزر، مثل إزالة الشعر وتجديد البشرة بالليزر، وتظهر على الجسم في صورة احمرار وتورم وتقرحات وتغير في لون البشرة إلى درجة أغمق وقد يصاحبها بعض الآلام في المنطقة المصابة، وهو ما يجعل البعض أحيانًا يعزف عن جلسات الليزر أو يتوقف عنها نهائيًا.

التخلص من ندبات الحروق بعد جلسة الليزر

الدكتور محمد الناظر استشاري أمراض الجلدية والتناسلية، ظهر في مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية على يوتيوب، يشرح طريقة التخلص من الندبات والالتهابات والحروق التي تحدث للبعض بعد جلسة الليزر سواء كانت إزالة الشعر أو التاتو أو الفراكشنال ليزر، موضحًا أنّ الالتهاب الناتج عن جلسات الليزر له عدة درجات، أهمها وأكثرها انتشارًا هو الالتهاب السطحي الذي قد يحدث بعد إزالة الشعر ويكون في صورة احمرار وتورم خفيف حول كل بصيلة شعر.

ومن الأخطاء الشائعة التي يرتكبها البعض عند حدوث هذه الالتهابات؛ استخدام المضادات الحيوية التي تحتوي على مادة الفيوسيديك أسيد والكورتيزون، إلا أنّ الدكتور محمد الناظر ينصح باستخدام مرطب للجلد أو كريمات مضادة للحروق لمدة يوم أو يومين بعد الجلسة.

أما النوع الثاني من التهابات جلسات الليزر، يحدث عادة بعد جلسة إزالة الشعر بالليزر أو إزالة التاتو والفراكشنال ليزر، ويكون الالتهاب في هذه الحالة أشبه بالحرق من الدرجة الأولى، ويلاحظ أنّ الجلد يكوّن قشرة تتحول إلى لون غامق وتسقط في خلال أيام، وفي حال كانت هذه القشرة سطحية لا يُنصح باستخدام المضادات الحيوية، إذ يفضل استخدامه في حالات الالتهابات العميقة خلال أول يوم أو يومين، ثم استخدام كريمات الترطيب لتلطيف الجلد.

استخدام العسل كمضاد حيوي

أما النوع الثالث وهو من الأنواع غير الشائعة هو الالتهاب العميق في الجلد، ويحدث عادة عند إزالة السنطات أو الحسنات من الجلد أو بعض الزوائد الجلدية بالليزر، وفي هذه الحالة يتم التعامل معه بأنّه حرق، لذا ينصح استشاري الجلدية باستخدام مضاد حيوي يحتوي على الكورتيزون لحماية الإصابة من التلوث، كما يفضل الاستعانة بالعسل الأبيض كـ دهان على المنطقة المصابة.