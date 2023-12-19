رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

حكم إجراء ليزر في أماكن العورة عند طبيب؟.. أستاذ فقه يجيب

كتب:

مريم جاد
04:03 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الدكتور حسين مجاهد

الدكتور حسين مجاهد

أجاب الدكتور حسين مجاهد، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال حول حكم كشف عورة السيدات أثناء عملية الليزر عند الطبيب، لإزالة الشعر؟.

حكم كشف عورة السيدات أثناء عملية الليزر

وأضافت أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المُذاع على فضائية «الناس»، الاثنين: «الضابط الرئيسي في هذا الأمر هو الضرورة، فتستطيع السيدة أن تقوم بعمل ليزر ذاتي لنفسها، وفي حالة عدم قدرتها على الوصول إلى بعض المناطق واستحالة القيام بهذا فعليها الذهاب لطبيبة وليس لطبيب».

وأوضح: «الفقهاء قالوا إن نظر المرأة إلى عورة المرأة أهون من نظر الرجل إلى عورة المرأة، بالتالي لا يجوز نهائيا الذهاب إلى طبيب أو طبيبة، لإجراء الليزر، في مناطق العورة، ويمكن الاعتماد على النفس، وإن كان هناك مشقة فعليها الذهاب لطبيبة وهو في الضرورة».

اقرأ المزيد:

دعاء فاروق وزوجها ضيفا برنامج «واحد من الناس» على قناة «الحياة».. الليلة

داعية إسلامي عبر قناة «الناس»: من تطلب الطلاق دون سبب لن تدخل الجنة

مذيع قناة الناس: النبي سَها في صلاته 5 مرات (فيديو)

الداعية الشحات عزازي لـ«قناة الناس»: الاهتمام بالوالدين أولى من رعاية الأبناء

عالم بالأزهر يوضح عبر قناة «الناس» معنى فهم الأحكام الشرعية

داعية إسلامي عبر قناة «الناس»: رمي الناس بما ليس فيهم جرم عظيم

مهند السادات عبر قناة «الناس»: نصر أكتوبر روح حية تضخ العزيمة في الأجيال الراهنة

هاني الحسيني يدعو لمصر وأهلها وجيشها بخشوع عبر قناة الناس (فيديو)

قناة الناس تعلن عن خريطة برامجية خاصة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر
بقلم مريم جاد