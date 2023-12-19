حكم إجراء ليزر في أماكن العورة عند طبيب؟.. أستاذ فقه يجيب

أجاب الدكتور حسين مجاهد، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال حول حكم كشف عورة السيدات أثناء عملية الليزر عند الطبيب، لإزالة الشعر؟.

حكم كشف عورة السيدات أثناء عملية الليزر

وأضافت أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المُذاع على فضائية «الناس»، الاثنين: «الضابط الرئيسي في هذا الأمر هو الضرورة، فتستطيع السيدة أن تقوم بعمل ليزر ذاتي لنفسها، وفي حالة عدم قدرتها على الوصول إلى بعض المناطق واستحالة القيام بهذا فعليها الذهاب لطبيبة وليس لطبيب».

وأوضح: «الفقهاء قالوا إن نظر المرأة إلى عورة المرأة أهون من نظر الرجل إلى عورة المرأة، بالتالي لا يجوز نهائيا الذهاب إلى طبيب أو طبيبة، لإجراء الليزر، في مناطق العورة، ويمكن الاعتماد على النفس، وإن كان هناك مشقة فعليها الذهاب لطبيبة وهو في الضرورة».