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آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

كتب:

مارينا رؤوف
08:28 ص | الثلاثاء 14 مايو 2024
الدولار

الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في البنوك، وسجل نحو 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 14 مايو 2024، في عدد من البنوك المصرية، وفق آخر تحديثات لمواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 

بلغ سعر الدولار اليوم 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي   

وصل سعر الدولار اليوم إلى 47.00 جنيه للشراء، و47.10 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 46.99 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم 47.33 جنيه للشراء، 47.43  جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.