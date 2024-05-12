تراجع جديد.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 12-5-2024، تراجعًا طفيفًا في ختام التعاملات اليومية، ليسجل نحو 47.20 جنيهًا في البنك المركزي بعدما كان يسجل نحو 47.26 في بداية التعاملات .

سعر صرف الدولار

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الأحد 12-5-2024، بعد تراجعه الآن في البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار بالبنك المركزي في ختام التعاملات نحو47.30 جنيه للبيع، و47.20 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري بختام التعاملات بقيمة 47.31 جنيه للبيع، و47.20 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر بختام التعاملات بقيمة 47.20 جنيه للبيع و47.32 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بختام التعاملات بقيمة 47.33 جنيه للبيع و47.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية بختام التعاملات بقيمة 47.33 جنيه للبيع، و47.23 جنيه للشراء

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بختام التعاملات بقيمة 47.33 جنيه للبيع، و47.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بختام التعاملات بقيمة 47.50 جنيه للبيع و47.40 جنيه للشراء.