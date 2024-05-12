سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 12-5-2024

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12-5-2024 في بداية التعاملات بالبنوك، حيث سجل نحو 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في مصر

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم الأحد 12 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، وفق آخر التحديثات عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 47.27 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.