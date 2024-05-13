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هبوط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم.. اعرف التفاصيل

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الاثنين

كتب:

شوشة عبدالواحد
01:40 م | الإثنين 13 مايو 2024
الدولار

الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 13-5-2024، مقابل الجنيه المصري، حالة من التراجع خلال منتصف التعاملات اليومية في مختلف البنوك؛ إذ تراجع بنحو 15 قرشا، ليسجل نحو 47.5 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر 

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم الاثنين 13 مايو 2024، مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، وفق آخر التحديثات عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 47.3 جنيه للشراء، و47.13 للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار اليوم 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم 47.24 جنيه للشراء، و47.34 للبيع، في بنك مصر.

وعن سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، فسجل 47.5 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم 47.12 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع في بنك cib.

كما سجل سعر الدولار اليوم 47.14 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

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بقلم شوشة عبدالواحد