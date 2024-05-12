تراجع سعر الدولار في البنوك خلال منتصف التعاملات.. كم يبلغ الآن؟

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرية، تراجعا في منتصف التعاملات اليومية؛ ليسجل 47.21 جنيهًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الأحد 12-5-2024، بعد تراجعه الآن في البنوك المصرية.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية الآن، ليسجل 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، مقارنة مع 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع أسعار التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، مقارنة مع 47.35 جنيها للشراء، و47.40 جنيه للبيع، أسعار الفترة الصباحية.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما هبط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر إلى 47.24 جنيه للشراء و47.34 للبيع، مقارنة مع أسعار التعاملات الصباحية التي كانت عند 47.51 جنيه للشراء و47.61 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى 47.21 جنيها للشراء و47.31 جنيه للبيع، مقارنة مع 47.26 جنيها للشراء و47.36 جنيه للبيع.