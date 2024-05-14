احذر هذا الأمر يجلب الفقر إلى المنزل.. كيف تحمي نفسك منه؟

يُصاب البعض بالخوف والذعر من رؤية العنكبوت في منازلهم، ليس فقط لكونها حشرة دخيلة على بيئة المنزل، بل لانتشار خرافات تربط ظهورها بانتشار الحسد والفقر، مما يدفع البعض لمطاردة العنكبوت وقتله وإزالة بيوته من أركان المنزل.. فما رأي الدين في هذا الأمر؟

هل يجلب العنكبوت الفقر إلى المنزل؟

«طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت، فإن تركه في البيوت يجلب الفقر».. هكذا قال الراحل محمد وهدان أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر سابقًا، مستندًا لقول سيدنا علي رضي الله عنه، بالتأكيد على ضرورة إزالة بيوت العناكب من المنزل وأثارها والتخلص منها قدر الإمكان.

تحذير من ترك نسج العنكبوت في المنزل لهذا السبب

«وهدان» أكد أن أحاديث النبي- صلى الله عليه وسلم- وكلمات سيدنا علي، عن تأثير العنكبوت في المنزل، جاءت قبل ظهور ما يعرف بعلم الطاقة الذي يحذر من ترك نسج العنكبوت في المنزل، باعتباره يجلب الطاقة السلبية، في إشارة إلى أن الإسلام منذ آلاف السنين تحدث عن جميع الأشياء ولم يترك بابًا للشك.

وأضاف «وهدان» في حديث تلفزيوني: «ترك العنكبوت في البيت يعطي طاقة سلبية لأن الإسلام دين النظافة والله يحب التوابين والمتطهرين، الإسلام يحث الجميع على تنظيف المنزل من نسج العنكبوت، وقال الله تعالى في كتابه: مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ».