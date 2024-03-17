كيف تحمي نفسك من الجن والحسد؟.. احذري طاقة سلبية تخرج من العين

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة، جاء مضمونه «إزاي أحمي نفسي من الجن والحسد؟»، وذلك خلال تقديم برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة «الناس».

وأكد جمعة أن الحسد طاقة سلبية تخرج من العين، وفي حالة الإصابة به يجب الاستعانة بالله، وقراءة المعوذتين وآخر سورة البقرة، وذلك من أجل حماية الإنسان من الحسد والجن.

ما هو الجن العاشق وهل هو مؤذي؟

وأشار جمعة إلى أنه ليس هناك ما يسمى بـ«الجن العاشق»، مشددًا على أن ذلك خيال تصوره الناس، مضيفًا: «لما واحدة يكون عندها حالة نفسية ومش عاوزه تتجوز تلاقيهم يقولك دي عليها جن عاشق وده كلام فاضي».