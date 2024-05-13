كاتبة صحفية: عدم دخول المساعدات إلى غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة

قالت الكاتب الصحفية مروة مرسي، رئيس قسم المحافظات بجريدة «الوطن»، إنّ انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، يعد تحركًا دبلوماسيًا جديدًا يُضاف إلى موقف القاهرة تجاه القضية الفلسطينية، كما أنه واجب وطني تجاه الأشقاء في فلسطين، مؤكدة بذل مصر كل جهدها من أجل وقف شلال الدم.

مخطط إسرائيل بات واضحا في مسألة الإبادة الجماعية لفلسطين

وأضافت «مرسي»، خلال حوارها عبر فضائية «DMC»، أن ما يحدث في غزة الآن غير إنساني ولم يشهده العالم من قبل، مشيرة إلى أنّ مخطط إسرائيل بات واضحًا في مسألة الإبادة الجماعية لفلسطين، وتدمير القطاع، وجعله غير صالح للحياة بشكل كامل.

وأوضحت أنه على مدار 5 أيام، ما زال معبر رفح من الجانب الفلسطيني مغلقًا من قبل القوات الإسرائيلية.

عدم دخول المساعدات الإنسانية للأشقاء في فلسطين يدمر القطاع

وتابعت، أن عدم دخول المساعدات الإنسانية للأشقاء في فلسطين يدمر القطاع، ويؤكد أن العالم أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة، طبقًا لبيان وزارة الخارجية بالأمس، موضحة أن التحرك الدبلوماسي المصري في غاية الأهمية.

وأكدت أن الموقف الشعبي المصري يساند القيادة السياسية في هذا الأمر، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة وعلى رأسها مشيخة الأزهر.