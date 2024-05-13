كبير الآثريين: توجد مسارات مقدسة لجميع الأديان على أرض مصر

قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة أعطت اهتماما كبيرا بملف السياحة والآثار، خاصةً السياحة الدينية، إذ تعد مصر الأرض الوحيدة بالعالم التي يوجد على أرضها مسارات مقدسة لكل الأديان.

مصر الأرض الآمنة

وأضاف «شاكر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدولة بدأت في مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة عام 2017، وطورت بعض المسارات التي سارت بها العائلة المقدسة كـ«شجرة مريم بالمطرية، وسخا بكفر الشيخ، وسمنود بالغربية»، كما عملت على تطوير مساجد آل البيت؛ إذ اتجهت السيدة زينب إلى مصر حتي يكون لها سكن بعدما تعرضت لمآسي بعد استشهاد أبيها وأخويها أمام عينيها، فكانت مصر هي الأرض الآمنة التي استقبلت حفيدة الرسول.

المصريون مرتبطون بآل البيت

وأكد أن المصريين يحبون السيدة زينب، وزوارها ليسوا فقط سياح بل أيضًا يحرص المصريون على زيارتها لارتباطهم بآل البيت، كما أنها لها مكانة كبيرة عند المصريين، فلقبوها بـ«أم العواجز، الطاهرة، المشيرة، رئيسة الديوان» والعديد من الأسماء التي تدل على حب المصريين لها.