كبير الأثريين: تطوير مساجد آل البيت يسهم في جذب السياح إلى مصر

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة المصرية طورت العديد من مساجد آل البيت خلال الفترة الماضية، ما يدل على تقدير واهتمام مصر بـ آل بيت رسول الله، لتعلق المصريين بهم على مدار قرون من الزمن.

عدة تجديدات في مساجد آل البيت

وأضاف شاكر في تصريحات لـ«الوطن»، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسجد السيدة زينب بعد تطويره يدل على تقدير واحترام مصر لـ آل البيت، إذ سبق وجرى تجديد مسجد سيدنا الحسين، ومسجد السيدة نفيسة، ويعد تطوير مسجد السيدة زينب هو ثالث مشروع تقوم به الدولة في تجديد مساجد آل البيت، ما سيعمل على زيادة نسبة السياحة الدينية، وجذب ملايين السياح الذين يرغبون بزيارة مساجد آل البيت، خاصة بعد تطويرهم.

وثمن شاكر، توجيهات واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساجد آل البيت ومقامات الصالحين، ما ترسل رسائل للعالم أن مصر تحافظ على تراثها وتاريخها، وتكرم الصالحين الذين عاشوا على أرضها، وأردف أن مشروعات الدولة بتجديد مقامات الأولياء الصالحين سيكون له إسهامات كبيرة في الترويج للسياحة الدينية على أرض مصر، وجذب السياح.