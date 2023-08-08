أستاذ آثار: مصر تسعى لتنشيط السياحة الدينية وإزالة التشوهات بها

قال جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، إن تطوير مناطق الآثار والاهتمام بالقاهرة التاريخية والإسلامية، يأتي ضمن مخطط الدولة للارتقاء بها، وتنشيط السياحة الدينية والعمل على دعمها لجلب عملات أجنبية.

تطورات الأماكن الدينية وتقدمها

وأضاف أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الكثير من زوار مصر يأتون إلى مصر من أجل السياحة الدينية لذلك ترغب الدولة في إزالة التشوهات الموجودة، وتطويرها للمنافسة عالميا.

زادت نسبة السياحة الدينية لرؤية الآثار

أضاف «عبد الرحيم»، أن تحديث مسجد السيدة نفسية يعتبر تطوير لمجمع الأديان لأنه قريب منه، وبالآونة الأخيرة وسط الترميم زادت نسبة السياحة الدينية لرؤية الآثآر الدينية المختلفة وآثار المماليك بمصر.