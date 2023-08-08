رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أستاذ آثار: مصر تسعى لتنشيط السياحة الدينية وإزالة التشوهات بها

كتب:

مريم جاد
09:53 م | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
 أستاذ الأثار الإسلامية بجامعة القاهرة

 أستاذ الأثار الإسلامية بجامعة القاهرة

قال جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، إن تطوير مناطق الآثار والاهتمام بالقاهرة التاريخية والإسلامية، يأتي ضمن مخطط الدولة للارتقاء بها، وتنشيط السياحة الدينية والعمل على دعمها لجلب عملات أجنبية.

تطورات الأماكن الدينية وتقدمها

وأضاف أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الكثير من زوار مصر يأتون إلى مصر من أجل السياحة الدينية لذلك ترغب الدولة في إزالة التشوهات الموجودة، وتطويرها للمنافسة عالميا.

زادت نسبة السياحة الدينية لرؤية الآثار

أضاف «عبد الرحيم»، أن تحديث مسجد السيدة نفسية يعتبر تطوير لمجمع الأديان لأنه قريب منه، وبالآونة الأخيرة وسط الترميم زادت نسبة السياحة الدينية لرؤية الآثآر الدينية المختلفة وآثار المماليك بمصر.

اقرأ المزيد:

«إكسترا نيوز»: الانتهاء من تجهيز حفل مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو في العلمين

«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن»: «السيدة نفسية.. للجمال وجوه كثيرة»

«إكسترا نيوز»: الممشى السياحي في العلمين يتضمن حفلات وفعاليات ترفيهية

«إكسترا نيوز»: الأسبوع المقبل سيشهد أحداث مميزة بالعلمين الجديدة

تقرير لـ«إكسترا نيوز» يبرز أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن

مراسلة «إكسترا نيوز»: إشادة كبيرة من الجمهور بتنظيم «المتحدة» لمهرجان العلمين

«إكسترا نيوز»: الهدف من مهرجان العلمين تحقيق فرص استثمارية داخل مصر

«إكسترا نيوز»: مصر تبهر العالم وتجذب السياح بمهرجان العلمين الجديدة
بقلم مريم جاد