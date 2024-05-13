«النقل»: تقدم أعمال تنفيذ محطات القطار السريع برأس الحكمة والضبعة

كشفت وزارة النقل، مستجدات العمل في مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين - مطروح» في المسافة من رأس الحكمة حتى محطة العلمين، موضحة تقدم أعمال تنفيذ محطات رأس الحكمة والضبعة وسيدي عبد الرحمن، حيث تقع هذه المحطات في مسار القطار السريع على الطريق الساحلي الدولي، كما تقع تلك المحطات وسط هذه المدن، لكي تخدم القاطنين والعاملين بها والمترددين عليها.

مرور القطار السريع بمناطق رأس الحكمة والضبعة

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن مرور القطار السريع بمناطق رأس الحكمة والضبعة يمُثل حافزا إيجابيا للإقبال عليها سواء للعمل فيها، أو للسياحة، أو السكن بها، أو إنشاء المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى أيدي عاملة ووسيلة انتقال آمنة.

وأشارت إلى تقدم معدلات تنفيذ وإنشاء محطة العلمين وهى محطة للقطار السريع، ستخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها والساحل الشمالي الغربي، إضافة إلى حركة نقل البضائع كما أنها محطة انتقال لجميع القاطنين والأيدي العاملة والمتمردين على المنطقة أثناء التنفيذ والإنشاء سواء على المستوى المحلية للانتقال من جميع محافظات الجمهورية أو على المستوى العالمي للانتقال من خلال المطارات التي يمر بها شبكة القطار السريع.

وأشارت إلى تقدم تنفيذ باقي محطات المشروع سواء من حيث معدلات تنفيذ، أو تشطيب المحطات، أو من حيث مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، مؤكدة وجود خطة للاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة.

وأكدت إلى أنه يتم إنشاء مجموعة من الكباري بمسار المشروع وأنفاق وأخوار وخرسانات الميول التي تحمي جوانب الجسر وأعمال الحماية من أخطار السيول في هذه المسافة، لافته إلى وجود توجيهات بتنفيذ الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقاً للموعد المخطط.

كبريات الشركات المصرية المتخصصة تنفذ المشروع

وأكدت أن الأعمال المدنية والإنشاءات تتم بواسطة كٌبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار، تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع «سيسترا» الفرنسي.

كما تم استعراض قطاعات المسار التي تم وجاري تسليمها لتحالف «سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب» لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك الجدول الزمني الخاص بتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط الأول من الشبكة.