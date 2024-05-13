مواعيد قطارات المصيف القاهرة إلى مرسى مطروح.. اعرف محطات الوقوف

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطارات المصيف القاهرة إلى مرسى مطروح، موضحة أنه تقرر تشغيل قطارات نوم وقطارات أولى وثانية وثالثة مكيفة، بمناسبة فصل الصيف، اعتبارًا من أول يونيو المقبل، وتقرر تعديل مواعيد قطارات «119/ 7/ 1205/ 32».

مواعيد قطارات المصيف القاهرة إلى مرسى مطروح

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد قطارات المصيف القاهرة إلى مرسى مطروح، وفق ما أعلنت عنه السكة الحديد.

قطار رقم 1205 «القاهرة – مرسى مطروح»

- يتحرك من محطة القاهرة الساعة 6:45 دقيقة

- يصل إلى محطة محرم بك الساعة 10:19 دقيقة

- يمر بمحطات شبرا الخيمة وبنها وقويسنا وبركة السبع وطنطا ودمنهور

قطار رقم 775/774 «مرسى مطروح – القاهرة»

- يعمل كقطار أسباني مكيف أيام الاثنين والأربعاء والجمعة

- يتحرك من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 دقيقة

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 5:35 دقيقة

- يمر بمحطات الضبعة والحمام ومحرم بك وطنطا.

قطار 1935/1936 «مرسى مطروح – القاهرة»

- يتحرك من محطة مرسى مطروح الساعة 15:10 دقائق

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 22:25 دقيقة

- يمر بمحطات الضبعة وسيدي عبدالرحمن والعلمين والحمام وبرج العرب ومحرم بك ودمنهور وطنطا وبنها

قطار 773/772 «القاهرة – مرسى مطروح»

- يتحرك من محطة القاهرة الساعة 22:05 دقائق

- يصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 5:35 دقيقة

- يمر بمحطات طنطا ومحرم بك ومطار برج العرب والحمام والضبعة

قطار 1933/1934 «القاهرة – مرسى مطروح»

- يتحرك من محطة القاهرة الساعة 23:15 دقيقة

- يصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 7:00

- يمر بمحطات بنها وطنطا ودمنهور ومحرم بك وبرج العرب والحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن والضبعة

قطار 943/942 «مرسى مطروح – القاهرة»

- يتحرك من محطة مرسى مطروح الساعة 22:00

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 5:00

- يمر بمحطات الضبعة وسيدي عبدالرحمن والعلمين والحمام وبرج العرب ومحرم بك ودمنهور وطنطا وبنها

قطار 939/940 «القاهرة – مرسى مطروح»

- يتحرك من محطة القاهرة الساعة 5:50 دقيقة

- يصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 دقيقة

- يمر بمحطات بنها وطنطا ودمنهور ومحرم بك وبرج العرب والحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن والضبعة