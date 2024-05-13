لقاء سويدان تحسم جدل زواجها بعد صورها بحفل الزفاف

حسمت الفنانة لقاء سويدان الجدل المُثار بشأن زواجها بعد نشرها لصور مرتدية فستان الزفاف عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار تكهنات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجها من جديد.

وقالت لقاء سويدان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها لم تتزوج كما أشيع، ولكن الصور كانت من جلسة تصوير لها، مضيفة: سعدت بتعليقات الجمهور التي كانت مليئة بالمحبة والسعادة، وهذه دوما علاقتي بالجمهور المبنية على الاحترام المتبادل.

زيجتان للفنانة لقاء سويدان في حياتها

وكانت الفنانة لقاء سويدان سبق لها الزواج مرتين؛ أولهما من الفنان أمين أحمد أنور، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة «جومانا»، ولكنها انفصلت عنه، وتزوجت بعدها من الفنان حسين فهمي قبل حدوث الانفصال بينهما قبل سنوات.

آخر أعمال لقاء سويدان

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان كان مشاركتها في مسلسل طبيبة شرعية مع الفنانة بشرى، والذي عُرض عبر المحطات الفضائية قبل أشهر عدة، وشارك في بطولته كل من صلاح عبدالله، رزان مغربي، نضال الشافعي، منذر رياحنة، فراس سعيد، ياسمين جمال وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد الغيطي وإخراج شادي أبو شادي.