لقاء سويدان تفاجئ جمهورها بالفستان الأبيض... فما القصة؟

نشرت الفنانة لقاء سويدان منذ قليل، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، من تجهيزات حفل زفاف دون الكشف عن تفاصيل الأمر، وعن حقيقة زواجها أم لا، ما أثار العديد من التساؤلات من الجمهور.

حقيقة زواج لقاء سويدان بعد الفنان حسين فهمي

وتواصلت «الوطن»، مع الفنانة لقاء سويدان للكشف عن حقيقة الأمر، لكنها رفضت التعليق، وكشفت الفنانة لقاء سويدان في تصريحات سابقة أنها انفصلت عن زوجها السابق الفنان حسين فهمي لأسباب شخصية بعيدة عن الغيرة.

لقاء سويدان تثير الجدل بعد ظهورها بالفستان الأبيض

وكشفت خبيرة التجميل إيمان السيد عن زواج الفنانة لقاء سويدان، من خلال التعليقات قائلة: «مبروك ياعروسة»، إذ وجه لها الفنانة الشكر على الميكب الخاص بها وظهورها في شكل مُميز بهذا اليوم، وتوالت التعليقات من الجمهور والفنانين لتهنئة الفنانة لقاء سويدان على زواجها متنمين لها السعادة.