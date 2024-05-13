وظائف في مطعم براوتب مجزية لجميع المؤهلات.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، حاجة سلسلة مطاعم «تشيكن فيلا» إلى عدد من الموظفين للتعيين لديها برواتب مجزية، وذلك في أفرعها بعدد من محافظات الجمهورية، ولخريجي جميع المؤهلات الدراسية.

الوظائف المطلوبة

تطلب سلسلة المطاعم، موظفين لديها في مجالات:

- كرو مطبخ.

- كرو صالة.

- كاشير.

- مشرف مطعم.

- مساعد مدير مطعم.

وذلك داخل أفرعها في محافظات «القاهرة - الجيزة - المنوفية - المنصورة - المحلة».

متطلبات الوظيفة

ينبغي فيمن يتقدم لتلك الوظيفة أن يحتوي على مجموعة من المتطلبات والشروط كالتالي:

- التوظيف متاح لجميع المؤهلات (عليا - متوسطة - فوق متوسطة)

- يفضل الخبرة في مجال المطاعم إن وجدت.

- الحد الأقصى للسن 30 سنة.

المميزات و الحقوق

يحصل المقبول بتلك الوظائف على مجموعة من المميزات والحقوق كالتالي:

- رواتب مجزية.

- 9 ساعات عمل.

- إجازة أسبوعية.

- توفير بدل مواصلات لبعض الفروع.

ويمكنك التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على رابط استمارة التقديم من هنـــــــا، ثم إدخال البيانات المطلوبة.