وظائف شاغرة لأصحاب المؤهلات فوق المتوسطة.. اعرف رابط التقديم والشروط

تحتاج شركة «Paymob» العاملة في مجال المدفوعات الإلكترونية إلى موظفي مبيعات (Sales Acquisition Specialist) للعمل لديها في أفرعها بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، وذلك لحملة المؤهلات فوق المتوسطة، وفقا لموقع توظيف مصر.

متطلبات الوظيفة

- خبرة متوسطة تبدأ من سنة إلى ‎5 سنوات.

- المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

- القدرة على تقديم عروض تقديمية فعالة وإجراء عروض توضيحية للمنتج.

- خبرة في تدريب العملاء على المنتجات أو الخدمات.

- إثبات نجاحه في إدارة المبيعات وتطوير الأعمال واكتساب العملاء.

- القدرة على العمل بشكل مستقل وتعاوني في بيئة الفريق.

- لديه دوافع ذاتية مع أخلاقيات العمل القوية والرغبة في النجاح.

- أن يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية.

- يفضل أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية أو أي مجال ذي صلة.

المهام المطلوبة

سيكون المقبول بتلك الوظيفة مسؤولا عن المهام التالية:

- تحديد فرص العمل الجديدة.

- تقديم المنتجات والخدمات للعملاء.

- إجراء عروض توضيحية للمنتجات.

- توفير التدريب للعملاء.

- الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء بشكل شخصي أو عبر المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني.

- تكون أغلب الأعمال داخل مكتب الشركة مع ضرورة وجود مرونة لدى الموظف لبعض الأعمال عن بعد.

ويمكنك التقديم على الوظيفة من خلال هذا الرابط.