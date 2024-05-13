آخر موعد للتقديم في وظائف «التموين».. اعرف المستندات المطلوبة

أيام قليلة، وينتهي التقديم على الوظائف الشاغرة بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أعلنت عنها عبر بوابة الوظائف الحكومية، إذ من المقرر أن يغلق باب التقديم يوم 20 مايو.

تفاصيل الوظائف الشاغرة

وترصد «الوطن»ِ خلال هذا التقرير، تفاصيل الوظائف الشاغرة وفقًا للمُعلن عبر بوابة الوظائف الحكومية، وهي:

نوعيات الوظائف

- مدير عام الإدارة العامة للموازين والمقاييس والمكاييل.

- مدير عام الإدارة العامة للأمن.

المستندات المطلوبة

1- بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة عمله موضحًا به الآتي:

- تاريخ ومحل الميلاد.

- التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية.

- القدرة علي إجادة لغات أجنبية.

- المعرفة بعلوم الحاسب الآلي.

- الخبرة النوعية والزمنية.

- الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث.

- الوظائف الإشرافية.

- الأجازات الخاصة ونوعها.

- الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها.

- العلاوات التشجيعية.

- خطابات الشكر والتقدير.

- الجزاءات إن وجدت.

- تقارير الكفاية لأخر عامين.

- عدد 4 صور شخصية.

- العنوان ورقم الهاتف.

2- بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل أو يعمل بها مؤيدًا بالمستندات الدالة علي ذلك.

3- اقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية.

وتقدم الطلبات باليد إلى رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد، كما تستبعد الطلبات غير المستوفاة لشروط الإعلان.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول الوظائف المتاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية، من خلال الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=ibzTFMlfNFaLGMdtZ7E6mg==