3 نصائح مهمة لاختيار تكييف الهواء المناسب لمنزلك.. «اعرف الأحسن والأسرع»

تختلف أنواع مٌكيفات الهواء المنزل من الأنظمة المركزية الكبيرة إلى وحدات التوصيل الصغيرة التي تقف على الأرض، أو التي يتم تركيبها في النافذة، إذ تحتوي التكييفات على مكونات لنقل الحرارة والرطوبة، لكن هناك اختلاف حول إيجابيات وسلبيات كل نوع، بغض النظر عن الشكل الذي تتخذه، ونقدم لكم خطوات للمساعدة في تحديد النوع المناسب للمنزل والفرق بينهم.

ما هي أنواع التكييفات؟

تتعدد أنواع التكييفات وتختلف حسب سعة التبريد، وخلال فصل الصيف تتزايد استخداماتها للتخفيف من درجات الحرارة وتقليل الرطوبة، وبحسب موقع «The spruce home»، المٌتخصص في شؤون المنزل والتكنولوجيا، فإن هذه الأنواع تتمثل في التالي:

نظام تكييف الهواء المركزي

يعد أكبر وأغلى أنواع مٌكيفات الهواء، إذ توجد به وحدتان للهواء، وهو أكثر أنواع المُكيفات فعالية لتبريد المنزل بأكمله، ويجب التأكد من أن حجمه مُناسب لمنزلك عن طريق تحديد مساحة المنزل هل مناسبة معه أم لا، فإذا كانت المساحة كبيرة جدًا، فلن يعمل بشكل جيد ولن يٌجفف الهواء الداخلي بشكل كافٍ، في حين كانت مساحة المنزل صغيرة، فيٌبرد أكثر من اللازم مما يُؤثر على صحة المواطنين.

مكيفات الشباك

يعمل على تبريد غرفة واحدة في المنزل، به جميع مٌكونات التبريد في صندوق واحد مُدمج، وهو يكفي لغرفة واحدة فقط، وهو خيار اقتصادي يتميز بسهولة التركيب لصغر حجمه، يقوم بإخراج الحرارة من خلال ملفات المُكثفة الموجودة على الجانب الخارجي للجهاز، وقد يتساقط منه بعض المياه على الأرضيات.

مكيفات الهواء المحمولة

وحدة تكييف هواء مُتنقلة قائمة بذاتها يتم وضعها على الأرض داخل الغرفة، تُوزع الحرارة، باستخدام فتحة خرطوم من خلال جدار خارجي أو فتحة تهوية بالنافذة، لكن هذه الوحدى تحتوي على ملفات المبخر وملفات المُكثف في نفس الصندوق، لذلك تعتبر أكثر الوحدات ضجيجًا قليلًا وتصدر أصواتًا عالية.

مكيف هواء مثبت على الأرض

يتم تركيب الوحدة المُثبتة على الأرض على مستوى مُنخفض من الحائط، يتميز بكفاءة الطاقة ويبرد المساحة بسرعة، لأنه في مكان منخفض وسهل الصيانة، وبحسب موقع «genhvac»، الخاص بالتكنولوجيا فإنه يستهلك القليل جداً من الكهرباء، وجيد للمناخات الرطبة.

مكيفات هواء على الحائط

تقع وحدة التكييف على السطح الخارجي للمبنى، وتحتوي على مروحة دوران، وصمام تمدد، وملف مبخر، يبرد المنزل بشكل كبير ويعد أرخص من نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للمنزل بالكامل.

مكيف الهواء الذكي

لا يستهلك الكثير من الطاقة، إذ يحافظ على درجة الحرارة المطلوبة إذ يعمل بكفاءة بمجرد وصوله إلى درجة الحرارة المثالية، إذ يعمل على مراقبة الطاقة، ويضمن حصول منزلك على درجة الحرارة المثالية في كل ساعة من النهار والليل.

مكيف الهواء بالطاقة الحرارية الأرضية

يعمل نظام التدفئة والتهوية بالطاقة الحرارية الأرضية لتدفئة أو تبريد منزلك كمكيف هواء، ويستخدم كهرباء أقل بكثير للتشغيل وهو مصدر آمن للغاية للتدفئة والتبريد.

نصائح لتحديد التكييف المناسب

يوجد الكثير من أنواع التكييفات وتتميز بأشياء عديدة مختلفة، وبحسب حديث أحمد شكري، فني تكييفات، لـ«الوطن»، فإن اختيار التكييف المناسب في الحجم والسعة يتحدد بمساحة المنزل، فإذا كانت مساحة الغرفة على سبيل المثال 20 مترا فإنها تحتاج إلى تكييف صغير 2.5 حصان، وتزداد سعة التكييف نصف حصان زيادة إذا المساحة زادت 5 مترا «لو المساحة 25 مترا يبقى التكييف 3 حصان»، والأماكن ذات المساحات الكبيرة تحتاج إلى نظام تكييف الهواء المركزي، وكل نوع من التكييفات له مميزاته وعيوبه.

بعض النصائح عند اختيار التكييف

وأوضح بعض النصائح عند اختيار التكييف، وهي: