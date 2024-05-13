روائية: الصداقة بعد الطلاق واجبة ولا تتوقف على أسباب الانفصال

أكدت الكاتبة رضوى العوضي، ضرورة استمرار الصداقة بين الزوجين بعد الانفصال خصوصا إذا كانت العلاقة ناتج عنها أطفال «حتى لو مينفعش بسبب الخلافات، إحنا لازم نغير من نفسنا لأن فيه أطفال مسؤولة مننا».

الصداقة بعد الانفصال

وأضافت «العوضي»، خلال لقائها ببرنامج السفيرة عزيزة، المُذاع على فضائية دي إم سي، من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبد العزيز: «أنا بشوف أن الانفصال هو بداية لعلاقة جديدة، ليست علاقة زوجية، ولكنها علاقة صداقة واحترام الطرفين»، موضحة أن الانفصال حل المشكلة بين الزوجين، فيجب بعده أن يحافظ الطرفان على استمرار العلاقة ولكن ببداية جديدة.

الصداقة بعد الانفصال لا تتوقف على أسباب الطلاق

وتابعت الكاتبة أن الانفصال لم يمثل مشكلة بل بداية لخطوة جديدة ونهاية مشكلة، موضحة أن الصداقة بعد الطلاق واجبة.