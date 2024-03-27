كيف يؤثر عمل الزوجين في مكان واحد على علاقتهما؟.. طلاق بأولى حلقات بقينا اتنين

كثير من الخلافات الزوجية القائمة على عدم التفاهم تناولتها الحلقة الأولى من مسلسل بقينا اتنين، بطولة الفنان شريف منير في دور «أدهم» صاحب شركة دعاية وإعلان، تعمل معه زوجته «ياسمين» التي تجسدها الفنانة رانيا يوسف، وبسبب انفعالاتهما بعد اجتماع عمل وقع الطلاق بينهما، الأمر الذي سلط الضوء على مسألة عمل الزوجين في مكان واحد وتأثيره على علاقتهما.

تأثير عمل الزوجين في مكان واحد

اشتراك الزوجين في مكان عمل واحد يبدو للوهلة الأولى لفتة رومانسية، لكنه في الواقع يسبب العديد من المشكلات التي قد تدفع بالزوجين في النهاية إلى الانفصال، وفقاً لحديث الدكتورة ألفت عياد، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية لـ«الوطن» التي أوضحت أن كثير من الخلافات الزوجية المتعلقة بالعمل ترجع إلى اختلاط الحياة العملية بالمنزل، فتنتقل المشاعر السلبية إلى بيئة العمل، ما يزيد من التوتر والعصبية بين الزوجين، نتيجة عدم إتاحة مساحة شخصية لكل طرف في ترتيب أموره وإعادة حساباته بعيداً عن الطرف الآخر، بل على العكس من ذلك لا تخلو ساعة على مدار اليوم من التقاء الزوجين ببعضهما، ما ما يزيد من شعور الطرفين بالحصار والاختناق داخل بعضهما.

أزمة تبادل الأدوار

من المشكلات التي تواجه الزوجين في حالة عملهما في مكان واحد، هي ميل كل طرف إلى الاعتماد على الآخر في تدبير شؤون المنزل، فمن الممكن في هذه الحالة أن تشعر الزوجة بأنها مضطهدة لاضطرارها إلى العمل مثل زوجها، إضافةً إلى تولي مسؤولية العناية بالأبناء والمنزل، خاصةً إذا كان الزوج ميالاً نحو التخلي عن دوره في الأسرة كأب ومربي.

الغيرة المهنية بين الزوجين

الحياة الزوجية قائمة على المودة والتعاون وهو ما يؤثر عليه سلبياً العمل في مكان واحد، خاصةً إذا حصل أحد الطرفين على ترقية أو منصب وظيفي أعلى من الآخر، وهو ما تصفه الدكتورة ألفت عياد، بالمواجهة بين الزوجين التي لا تحتمل التنافس الشريف بين بقية زملاء العمل، فالوضع في هذه الحالة يكون أكثر حساسية، إذ يرفض الزوج عادةً أن تشغل زوجته منصباً أعلى منه، وهو ما يحتاج إلى كثير من الروية والتعقل كي لا ينتهي المطاف بالزوجين إلى الطلاق.

مسلسل بقينا اتنين

يذكر أن مسلسل بقينا اتنين من المسلسلات الاجتماعية القصيرة التي تعرض خلال النصف الثاني من موسم رمضان 2024، وتدور أحداثه حول زوجين دفعت بهما الخلافات الصغيرة إلى الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، ليستعرض الكثير من القضايا المتعلقة بالأسرة في قالب كوميدي خفيف، المسلسل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت ويشترك في بطولته النجوم: شريف منير، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، ميمي جمال، ومروة عبدالمنعم.

ويمكن مشاهدة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي في الساعة 12 منتصف الليل على أن تكون الإعادة الأولى في الساعة 6.30 صباحاً والثانية في الساعة 11.15 صباحاً، كما يمكن مشاهدته قبل ساعتين من عرضه بالتلفاز على منصة «watch it».