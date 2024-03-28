كيف يؤثر طلاق الوالدين على الأبناء؟.. سلوكيات يكشفها مسلسل بقينا اتنين

غضبٌ مكتوم وثورة تختبئ داخل صدور الأبناء «مروان» و«ريم» في مسلسل بقينا اتنين بطولة الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف، بعد انفصال والديهما، فلا يلبث أن ينتقل تأثير الغضب على الآخرين، ليتشاجر الطفل «مروان» مع زميلٍ له في المدرسة، بينما تصرخ المراهقة «ريم» في وجه أمها، محتجةً على حالة الحرج الذي سببها طلاق والديها، ما يوجه الأنظار صوب تأثير طلاق الوالدين على الأبناء من الناحية النفسية، بما ينعكس على انفعالاتهم.

تأثيرات سلبية لطلاق الوالدين

الطلاق لا يعني انفصال زوجين فحسب، بل تجربة صعبة يعاني منها الأبناء لسنواتٍ طويلة تبقى آثارها ملازمةً لشخصياتهم وتصرفاتهم، التي تكون نتيجة لشعورهم بفقد حنان الوالدين والدفء الأسري، خاصةً في ظل التغيرات المصاحبة لقرار الطلاق، فلا يتمكن الأبناء من التواصل مع والديهم في أي وقتٍ يحتاجون إليهم، وهو ما ينعكس على حصيلتهم الدراسية وعلاقتهم بالآخرين.

وبحسب الدكتورة ألفت عياد استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، خلال حديثها لـ«الوطن»، تختلف ردة فعل الطفل الصغير إزاء الوضع الجديد عن المراهق أو الشاب الكبير، وإن كانوا يشتركون في الشعور بالتشتت والضياع وافتقاد مفهوم الأسرة المتماسكة، إلا أن الطفل يعبر عما بداخله بأسلوب عدواني صريح، بينما نجد الأمر أكثر تعقيداً لدى المراهق، إذ يميل إلى العزلة والاكتئاب ورفض محيطه الاجتماعي، وهو ما فعلته «ريم» خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل بقينا اتنين، عندما جمعت أغراضها في حقيبتها لترحل عن المنزل، بعد شعورها باستحالة العيش مع والدتها فقط بدون والدها.

ضعف الثقة بالآخرين

لا تقف الأمور عند هذا الحد، بل يسيطر على كثير من الأبناء هاجس تجاه العلاقات الاجتماعية، فيتحولون إلى أشخاص شديدي الريبة والحذر تجاه الآخرين، فلا يثقون بصداقة أحد ولا بمشاعر الحب التي يتلقونها من أقرانهم، وقد تدفعهم مخاوفهم إلى الانفصال عن المجتمع، خوفاً من إعادة تجربة أبويهم في الزواج التي انتهت بالفشل، لذلك تشير الدكتورة ألفت عياد، إلى أن التعامل المثالي من جانب الوالدين بعد الطلاق يمكنه مساعدة الأبناء على تجاوز صدمة الفقد وتقبل الوضع الجديد.

مسلسل بقينا اتنين

يذكر أن مسلسل بقينا اتنين من المسلسلات الاجتماعية القصيرة، وتدور أحداثه حول زوجين دفعتهما الخلافات الصغيرة إلى الطلاق بعد عشرة سنوات طويلة، إذ يتناول خلال حلقاته كثير من القضايا المتعلقة بالأسرة في قالب كوميدي خفيف، المسلسل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ويشترك في بطولته النجوم: شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، ومروة عبدالمنعم.

ويمكن مشاهدة بقينا اتنين على قناة سي بي سي في الساعة 12 منتصف الليل، على أن تكون الإعادة الأولى في الساعة 6.30 صباحا والثانية الساعة 11.15 صباحا، كما يمكن مشاهدته قبل ساعتين من عرضه تليفزيونيا على منصة «watch it».