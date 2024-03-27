مسلسل محارب الحلقة 16.. طلاق ناهد السباعي رسميا والقبض على شقيق الرداد

شهد مسلسل محارب الحلقة 16 أحداثا مهمة، إذ قام محارب (حسن الرداد) بتطليق إنجي (ناهد السباعي)، بناء على رغتبها، بعدما استجابت لطلب والدها الذي يرقد في المستشفى، والذي لا يرغب في زيجتها من محارب، وأقنعها بأن السبب يعود إلى القضايا التي يواجهها.

مسلسل محارب الحلقة 16

خلال أحداث مسلسل محارب الحلقة 16، ألقت الشرطة القبض على إبراهيم شقيق محارب (محمود عمرو ياسين) وبحوزته الأموال التي حصل عليها من المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر)، وأقر بما فعله المحامي معه ليعترف كذبا على شقيقه بأنه قتل رجل الأعمال محمود العزازي للأخد بثأر والدتهما.

البحث عن هاتف العزازي

تقدم حسام الجيوشي خلال مسلسل محارب، ببلاغ للنيابة لاقتحام محارب فيلته وتهديده بقتل ابنه وزوجته، وتوجهت الشرطة لفيلا حسام وسألته عن الأموال التي دفعها لإبراهيم، وأكد ذلك، وتحاول جيهان (نرمين الفقي) أرملة العزازي، الوصول إلى هاتف زوجها الذي لم تعثر عليه مع استلام الجثة، وتحاول بكل الطرق الوصول إلى الملفات الموجودة عليه باستخدام حيل تكنولوجية.