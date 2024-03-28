مسلسل بقينا اتنين الحلقة 3.. طلاق أدهم وياسمين بعد 25 سنة زواج

أصبح أدهم «شريف منير» وياسمين «رانيا يوسف»، حديث السوشيال ميديا، بعد إقبال أدهم على طلاق رانيا يوسف على عتبة منزلهما وقبل فتح النور، فأصبح التريند «طلقها في الضلمة»، مما سبب صدمة كبيرة لجميع أفراد الأسرة الذين كانوا موجودين داخل المنزل ويحضرون مفاجئة لأدهم وياسيمن بمناسبة عيد زواجهم الـ25.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 3

هذا وبسب تريند «طلقها في الضلمة»، قامت الكثير من الشركات التي كانت تتعامل مع أدهم وياسمين بفسخ التعاقدات الإعلانية معهما، بسبب تأثير التريند السيئ على تلك الشركات، لهذا يحاول أدهم خلال احداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 3، البحث عن حلول سريعة لإنقاذ شركته.

أبطال مسلسل بقينا اثنين الحلقة 3

تعرض الليلة شبكة قنوات سي بي سي حصريا، مسلسل بقينا اتنين الحلقة 3، بطولة رانيا يوسف، ميمي جمال، وإدوارد، شريف منير، صلاح عبد الله، رانيا يوسف، ومروة عبدالمنعم.