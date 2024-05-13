«صحة الشرقية» تبحث آليات تسريع العمل بمبادرة خدمات الرعاية الأولية

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور سمير الدميري مدير عام الإدارة العامة للأمومة والطفولة بقطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة والمشرف المركزي على محافظة الشرقية لمبادرة «تطوير خدمات الرعاية الأولية»، والدكتورة فاطمة السنباطي مشرف مركزي بقطاع الرعاية الأولية ومنسق محافظة الشرقية للمبادرة الرئاسية، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، في زيارة إشرافية لبحث تسريع وتيرة العمل بالمبادرة الرئاسية «تطوير خدمات الرعاية الأولية» بالمحافظة بمرحلتيها الأولى والثانية.

مناقشة خطة عمل المبادرة الرئاسية في الشرقية

تناول اللقاء استعراض الوضع الصحي الحالي بمحافظة الشرقية، ومناقشة خطة عمل المبادرة الرئاسية بمحافظة الشرقية، ومناقشة خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، كما تم مناقشة آليات تنفيذ اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، ومناقشة التحديثات الجديدة لها، والتي تعطي الفرصة لوجود إيرادات تساهم مع ميزانية الدولة للصحة في تطوير المنظومة، بالإضافة إلى خلق مزايا للكوادر الطبية، وستعمل على حل التشابكات المالية بين الجهات المعنية، كما تم مناقشة القواعد المنظمة للعمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، بهدف تقديم خدمة متميزة لجميع المواطنين، ورفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم.

تطوير خدمات الرعاية الأولية

كما تم مناقشة تفعيل العمل بالمرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية «تطوير خدمات الرعاية الأولية»، والتي ستتم في 76 منفذا طبيا، ليصبح الإجمالي 95 وحدة بالمحافظة، وأكد وكيل وزارة الصحة على مديري الإدارات الصحية بالاهتمام الجيد بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة بهذه الوحدات، ومتابعة تقديم الفرق الطبية الخدمات ضمن مبادرات الصحة العامة، ومتابعة مؤشرات أداء العيادات التخصصية الصباحية والمسائية، وخدمات طب الأسنان، مؤكداً على أهمية عمل الدعاية اللازمة لكافة العيادات المسائية.