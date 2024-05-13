الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على سيارة تابعة لـ«أونروا» برفح الفلسطينية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور والفيديوهات لإطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على إحدى السيارات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في دير ياسين بمدينة رفح الفلسطينية.

إصابة أحد موظفي الأونروا

وتم إطلاق النيران على هذه السيارة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة شرق مدينة رفح الفلسطينية، وبحسب ما جاء في الفيديو المنتشر، يتم التأكيد على أن المنظمات الدولية المتواجدة في قطاع غزة لا تسلم من استهدافات الاحتلال.

وعلى أثر الاستهداف، وصل أحد موظفي «أونروا» من المصابين إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس.