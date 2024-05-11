الأونروا: أمامنا ساعات قليلة وستصبح غزة بلا وقود أو غذاء أو مياه

حذّر عدنان أبو حسنة متحدث منظمة الأونروا من أوضاع الدخول لرفح الفلسطينية، قائلا إن الدخول إلى رفح الفلسطينية كارثي وسيؤدي إلى انهيار عمليات الإغاثة الإنسانية.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الدخول لرفح الفلسطينية كارثي ليس فقط بسبب وجود 1.4 مليون نازح لكن كونها تحتوي على كافة المقرات المركزية للعمليات الإغاثية التابعة لـ الأونروا كأكبر منظمة وباعتبارها العمود الفقري للعمل الإغاثي حيث تضم المستودعات الكبرى التي يخرج منها المواد الغذائية والدوائية والوقود لتوزيعها على بقية القطاع.

وواصل: «استمرار العملية العسكرية بهذا الشكل سوف يؤدي لانهيار العمليات الإغاثية بشكل كامل ونحن أمام ساعات قليلة سيكون أمامنا 24 ساعة لنفاد الوقود والمواد الغذائية أمامها 48-72 ساعة».

وتابع: «بعد ذلك سيكون العالم أمام حقيقة صادمة أنه لا يوجد غذاء ولا مياه؛ لأن الوقود توقف ونحن المنظمة المسؤولة عن توزيع الوقود على محطات تحلية المياه والمشافي والأبيار والعيادات المركزية التابعة لنا».