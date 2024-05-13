محافظة القاهرة: مركز تكنولوجي متنقل للتعريف بقانون المحال العامة

أكّدت محافظة القاهرة قيام الأحياء بتسيير فرق عمل ميدانية مع سيارة مركز تكنولوجي متنقل، لِلمرور على المحال التجارية في جميع مناطق العاصمة للوصول إلى المواطنين، تحديدًا أصحاب المحال، لتعريفهم بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وتشجيعهم على التقدم للحصول على رخص المحلات.

يتيح ذلك لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلًا من التردد بين عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل، مما يوفر الجهد والمال ويختصر إجراءات التقديم والحصول على الترخيص، حيث يتم استهداف 316 نشاطًا تجاريًا للترخيص وفقًا لقانون المحال، والعمل على دمج تلك الأنشطة التجارية في الاقتصاد الرسمي للدولة.

طلبات الترخيص

وشهدت أحياء شرق وغرب مدينة نصر والمعادي ومصر الجديدة ووسط القاهرة وبولاق أبو العلا، تسيير فرق عمل للمرور على المحال لتلقي طلبات الترخيص، وتبسيط إجراءات الحصول على رخصة محل.

ترخيص المحلات

وفى سياق متصل، أجرى اللواء حسام لبيب، رئيس حي مصر الجديدة، جولة على المحال بحضور إدارات المحلات والمركز التكنولوجي واللإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية، للقيام بحملة توعية لأصحاب المحلات على كيفية استخراج تراخيص التشغيل للمحلات، وتوضيح كل التيسيرات المتاحة لاستخراج التراخيص وتقنين الأوضاع.