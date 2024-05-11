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محافظة القاهرة: 73 وكالة بريدية و 327 مكتبا و 27 بالإنابة في العاصمة

كتب:

وائل فايز
04:50 م | السبت 11 مايو 2024
مكتب بريد

مكتب بريد

كشف تقرير لمحافظة القاهرة، أن عدد مكاتب البريد الحكومي على مستوى العاصمة بلغ 327 مكتبا، وعدد مكاتب البريد بالإنابة بلغ 27 مكتبا، وعدد الوكالات البريدية 73 وكالة، وتضمن توزيع مكاتب البريد بأحياء المنطقة الشرقية 94 مكتبا، هي «مصر الجديدة 14 مكتبا حكوميا و2 بريد بالإنابة و2 وكالات بريدية، النزهة 8 مكاتب حكومية و2 وكالات بريدية، شرق مدينة نصر 20 مكتبا حكوميا ومكتبا بالإنابة ووكالة بريدية، غرب مدينة نصر 9 حكومي و2 بالإنابة ووكالة بريد».

 مكاتب بريد 

وأضاف التقرير، تضمنت مكاتب البريد المطرية 9 مكاتب بريدية و5 وكالات بريدية، عين شمس 12 مكتبا بريديا و3 وكالات بريدية، السلام أول يضم 6 مكاتب بريد، السلام ثان 3 مكاتب بريد، المرج 13 مكتبا و3 وكالات.

أحياء المنطقة الجنوبية 

أما أحياء المنطقة الجنوبية، فتضم 92 مكتبا، منها السيدة زينب 9 مكاتب و4 مكاتب بالإنابة، الخليفة 3 مكاتب، المقطم 3، مصرالقديمة 10، البساتين 8، دارالسلام 2، المعادي 9 مكاتب و2 بالإنابة، طره 2 مكاتب وواحد بالإنابة، المعصرة 6 مكاتب، حلوان 21 مكتبا، 15 مايو تضم 14 مكتبا، التبين 5 مكاتب وواحد بالانابة، كما تضم المدن الجديدة 34 مكتبا، منها 20 بالقاهرة الجديدة و4 بالشروق و5 بدر و5 العاصمة الإدارية.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.