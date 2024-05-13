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حسن نصر الله: إقامة دولة فلسطينية سيكون الانتصار الأكبر للقضية

كتب:

منار مجدي
06:21 م | الإثنين 13 مايو 2024
حسن نصر الله

حسن نصر الله

قال حسن نصر الله، أمين عام حزب الله اللبناني، إنّ القضية الفلسطينية تتصدر العالم بعد أحداث 7 أكتوبر، وأن إقامة دولة فلسطينية سيكون الانتصار الأكبر والحل للقضية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف «نصر الله» أنه على العالم إيجاد حلا للعدوان على فلسطين، موضحًا أن الداخل الإسرائيلي يجمع على فشل العدوان على غزة. 

وأضاف أن جبهات لبنان واليمن والعراق والضفة تكمل جبهة غزة، والعدد الأكبر من المحتجزين ما زال بيد الفصائل الفلسطينية، فيما تواصل إسرائيل جني الخسائر الاستراتيجية رغم دعم واشنطن.

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بقلم منار مجدي