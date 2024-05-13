خريطة انقطاع مياه الشرب في بني مزار الأربعاء المقبل.. تصل لـ22 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، انقطاع مياه الشرب بعد غد الأربعاء في مركز ومدينة بني مزار، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثامنة صباح يوم الخميس.

أعمال صيانة بخط طرد محطة مياه بني مزار المرشحة

وقال المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مناطق الانقطاع تشمل مركز بني مزار والقرى التابعة له، نظرا لإجراء أعمال صيانة بخط طرد محطة مياه بني مزار المرشحة.

تخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، منوهًا إلى أنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن 125.