سلمى أبو ضيف تحاول الانتقام من إياد نصار في مسلسل «إلا الطلاق»

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف في مسلسل «إلا الطلاق» الذي يتكون من 10 حلقات، ضيفة شرف، ويعرض على إحدى المنصات الرقمية.

تفاصيل شخصية سلمي أبو ضيف في مسلسل إلا الطلاق

وظهرت سلمى أبو ضيف في المسلسل بشخصية «حبيبة»، وهي فتاة تعمل صباحا في جريدة، وليلا «جرسونيرة» في ملهى ليلي، لتستطيع الإنفاق على نفسها وشقيقها الأصغر.

وتتعرف «سلمى» على «سيف» الذي يجسد دوره الفنان إياد نصار، وهو متزوج من «يارا» التي تؤدي شخصيتها دينا الشربيني، وتقع في حبه وتنشأ بينهما علاقة سرية تؤدي إلى حملها.

وأمام ضغط «سيف»، تُجهض «حبيبة» نفسها، وتحاول التخلص من حياتها، كما تقرر الانتقام منه، فتذهب إلى زوجته «يارا» وتخبرها بما حدث، ما يؤدي إلى صراع بينهما.

أبطال مسلسل إلا الطلاق

مسلسل إلا الطلاق بطولة إياد نصار ودينا الشربيني وسلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة سرد لـ مريم نعوم، وإخراج محمد بركة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول جريمة قتل.