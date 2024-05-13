لأول مرة تكشف مهنته.. معلومات عن والد الفنانة سلمى أبو ضيف

تسلل حب الأقمشة إلى قلب الفنانة سلمى أبو ضيف منذ صغرها، وكان السبب في ذلك هو والدها ومحله الصغير في شارع الأزهر، وبعد سنوات طويلة من حكاية الطفلة الصغيرة داخل الشارع العتيق، أصبحت الوجه الإعلاني لأكبر البراندات والماركات العالمية.

سلمى أبو ضيف وجه إعلاني

«الأناقة أصبحت جزءا في شخصيتك.. حتى لو لبستي حاجة غريبة بيبقى مفهوم للناس أنها ستايل مختلف وبيحبوه، فاشونيستا بجد» هكذا وصفت الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة سلمى أبو ضيف، التي حلت ضيفة في برنامج «معكم» المذاع على قناة «ON»، متسائلة عن سبب ذلك؟.

علاقة قوية جمعت «سلمى» بوالدها، الذي كان يلازمها في شراء ملابسها منذ الصغر «طول عمري بابا بيلازمني وأنا بشتري هدوم عشان هو بيفهم في الأقمشة بسبب شغله في تجارة الأقمشة، وكان عنده محل صغير في الأزهر كنت بروحله دايمًا».

حكاية «سلمى» في محل الأقمشة بشارع الأزهر

«دايما بيقولي بلاش تشتري هلاهيل كانت الكلمة الأشهر لأنه بيفهم كويس فيهم وأنا بقيت اتعلم منه، واروحله كتير المحل من وأنا صغيرة لحد ما فهمت كل حاجة عنها تقريبًا» بحسب حكاية «أبو ضيف»، موضحة أنها استفادت للغاية من مشاركة والدها العمل في الأقمشة لمعرفة اختيار ملابسها بجودة عالية.

كانت هذه المرة الأولى التي كشفت من خلالها سلمى أبو ضيف عن مهنة والدها، ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات التي وردت عن والد «سلمى» وفق لقاءات تلفزيونية سابقة لها، وحسب ما نشرته عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات عن والد سلمى أبو ضيف

- يُدعى أحمد أبو ضيف.

- من محافظة القاهرة «منطقة عين شمس»

- لديه 3 أبناء، الأولى «سلمى»، و«نورا»، وشاب يبلغ من العمر 21 عامًا.

- صاحب محلات قماش في منطقة الأزهر.

- كان يساعد «سلمى» في اختيار ملابسها خاصة نوعية الأقمشة.

- رفض في البداية أن تصبح ابنته عارضة أزياء.

- شجعها على التمثيل وقال لها «لدي ثقة كبيرة بك».

- توفي في أكتوبر عام 2015.

جدير بالذكر أن سلمى أبو ضيف، شاركت في السينما مؤخرًا بفيلم «ليه تعيشها لوحدك»، الذي كانت تدور أحداثه في إطار من الدراما، حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.