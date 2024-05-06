هل تعيش سلمى أبو ضيف قصة حب جديدة؟.. الجمهور في حيرة

فاجأت الفنانة سلمى أبو ضيف، جمهورها بنشر عدة صور مع شخص من خارج الوسط الفني، وتهنئه بعيد ميلاده، فيما يتوقع الجمهور أنّها تعيش قصة حب جديدة.

تعليق وصور يضع الجمهور في حيرة

وبدأت الحكاية، عندما نشرت سلمى أبو ضيف، صورًا عبر خاصية «الاستوري»، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلّقت عليها: «عيد ميلاد سعيد أجمل إنسان أعرفه»، ثم رفعت عدة صور أخرى، واكتفت بوضع «قلب» أحمر.

وبدأ الجمهور يسأل هل سلمى أبو ضيف تعيش قصة حب جديدة، ولكن لم تظهر الفنانة للرد على هذه الأنباء.

نجاح سلمي أبو ضيف في السينما

وحققت الفنانة سلمى أبو ضيف، نجاحًا كبيرًا في السينما مؤخرًا، من خلال مشاركتها في فيلم «ليه تعيشها لوحدك؟!»، والتي كانت تدور أحداثه في إطار من الدراما، حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

وشارك في بطولة العمل العديد من الفنانين، أبرزهم شريف منير، خالد الصاوي، أمينة شلباية، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور.