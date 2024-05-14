7 نصائح عند شراء تكييف مستعمل.. احذر هذه العلامات

مع دخول فصل الصيف، يتجه الكثيرون نحو شراء مكيف هواء مستعمل، والذي يعتبر خيارًا فعالاً من حيث التكلفة، بشرط الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات، والتأكد من أن الوحدة تلبي متطلباتك من حيث الأداء وكفاءة الطاقة وطول العمر.

ولأن شراء تكييف مستعمل يصاحبه حالة من القلق من عدم كفاءة الجهاز، لذا فيد أصدر موقع «QOURA» العالمي عدة نصائح وعوامل يجب مراعاتها قبل إجراء عملية الشراء، والتي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

7 نصائح قبل شراء تكييف مستعمل

(1)حالة التكييف:

تأكد من فحص جهاز التكييف بدقة بحثًا عن أي علامات تآكل، وتحقق أيضا من وجود الصدأ والخدوش والتسربات والأضرار الأخرى التي قد تؤثر على أدائه، فضلا عن ضرورة سؤال البائع عن عمر الوحدة وتاريخ صيانتها.

(2) كفاءة استخدام الطاقة:

قد لا تكون مكيفات الهواء القديمة موفرة للطاقة مثل الموديلات الأحدث، ضع في اعتبارك تصنيف كفاءة استخدام الطاقة للوحدة، وما إذا كانت تتوافق مع احتياجاتك، يمكن أن تساعدك الوحدة الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة على توفير فواتير الكهرباء على المدى الطويل.

(3): الضمان وخدمة ما بعد البيع:

تحقق مما إذا كان مكيف الهواء لا يزال تحت الضمان، إذا لم يكن الأمر كذلك، استفسر عن توفر قطع الغيار وخدمة ما بعد البيع في حالة حاجة الوحدة إلى إصلاحات في المستقبل.

(4) التثبيت والتوافق :

تأكد من أن مكيف الهواء المستعمل متوافق مع الإعداد الحالي لمنزلك، ضع في اعتبارك حجم الغرفة التي تخطط لتبريدها وما إذا كانت الوحدة تتمتع بقدرة التبريد المناسبة لاحتياجاتك.

(5) السعر:

من مميزات شراء تكييف مستعمل هو التوفير المحتمل في التكلفة مقارنة بشراء وحدة جديدة، ومع ذلك، تأكد من أن السعر يعكس حالة الجهاز وعمره.

احذر هذه العلامات قبل شراء تكييف مستعمل

(6) الصحة والسلامة:

يمكن أن تحتوي مكيفات الهواء التي لم تتم صيانتها بشكل صحيح على العفن والغبار والمواد المسببة للحساسية الأخرى، تأكد من تنظيف الوحدة وتعقيمها قبل التركيب لضمان جودة الهواء الداخلي الجيدة.

(7) الفحص الاحترافي:

إذا أمكن، اطلب من فني متخصص في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء فحص الوحدة قبل شرائها، حيث يمكنه تقييم حالته ووظائفه وتقديم نظرة ثاقبة لأي مشكلات محتملة.