وظائف شاغرة برواتب تصل لـ9 آلاف جنيه.. اعرف رابط التقديم

أعلن موقع توظيف مصر، حاجة شركة «إيجبت فوودز» لمندوبي مبيعات خارجية، برخصة قيادة ثالثة، وذلك مقابل الحصول على رواتب وحوافز تصل إلى أكثر من 9 آلاف جنيه.

متطلبات الوظيفة

يتطلب لتلك الوظيفة:

- رخصة قيادة مهنية أو خاصة درجة ثالثة.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- السن المطلوب: يبدأ من 21 وحتى 40 سنة.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

- يفضل ساكني مناطق: الجيزة - الهرم - المنيب - العمرانية - كرداسة والمناطق المجاورة لها.

- المؤهل المطلوب: جميع المؤهلات «متوسط - فوق متوسط - عالٍ».

مميزات الوظيفة

- الراتب الأساسي: يبدأ من 3300 وحتى 3500 جنيه.

- الحوافز الاضافية: من 4100 إلى 6 آلاف جنيه.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير سكن تابع للشركة.

- توفير مواصلات (وسيلة مواصلات على حساب الشركة).

- تأمينات صحية واجتماعية.

- يوجد سكن للمغتربيين ويضاف للراتب 500 جنيه كبدل غربة.

- علاوات (منح) في الأعياد والمناسبات.

- يتم استلام السيارة.

- يوجد تدريب في بداية العمل ضمن الراتب الشهري، وذلك على كيفية التعامل مع العملاء.

ويمكنك التقديم على الوظيفة عن طريق الدخول على موقع توظيف مصر، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وإدخال البيانات المطلوبة.