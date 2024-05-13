وظائف شاغرة بشركة حلويات شهيرة.. اعرف الشروط ورابط التقديم

ذكرت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية، أن شركة «ماربيلا» تطلب عمال إنتاج ومهندسي صيانة وجودة وإنتاج للتعيين لديها، وذلك للحاصلين على المؤهلات المتوسطة مقابل الحصول على راوتب مجزية.

الوظائف المطلوبة وشروطها

- عامل إنتاج مؤهل متوسط لا يشترط الخبرة.

- مهندس صيانة بكالوريوس هندسة خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

- مهندس إنتاج بكالوريوس زراعة خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

- مهندس جودة بكالوريوس زراعة خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

ويأتي ذلك للعمل لدى الشركة في مقرها بمدينة السادس من أكتوبر.

متطلبات الوظيفة

ويشترط للحصول على هذه الوظيفة:

- مؤهل عالٍ أو متوسط حسب كل وظيفة.

- الخبرة حسب كل وظيفة.

- الحد الأقصى للسن 45 سنة.

المميزات والحقوق

• رواتب مجزية.

• 8 ساعات عمل.

• بدل ساعات إضافية.

• توفير مواصلات.

• توفير وجبة.

• زيادات ومنح سنوية.

• حوافز إنتاج.

ويمكنك التقديم على الوظيفة عن طريق الدخول على هذا الرابط، ثم ملء الاستمارة وإدخال البيانات المطلوبة بها.