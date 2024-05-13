وظائف شاغرة للمهندسين برواتب مجزية.. جهز ورقك

أعلنت لجنة إدارة التوظيف بنقابة المهندسين، عددا من الوظائف المتاحة في مختلف التخصصات الهندسية، والمتاحة للتقديم لخريجي كليات الهندسة بمختلف الأقسام، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها النقابة للمهندسين الشباب.

وظائف شاغرة للمهندسين

وأوضحت لجنة التوظيف بنقابة المهندسين، أن هناك أكثر من فرصة عمل ووظائف متوفرة في مختلف التخصصات سواء مدني أو معماري أو ميكانيكا أو تخطيط وغيرها، من بينها:

- مهندسون «مدني» أو «معماري» للعمل بمواقع إحدى الشركات بمنطقة القاهرة الجديدة وأكتوبر وزايد والعبور ومدينتي، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المعمار والتشطيبات، مع التأكيد أن خبرة العمل غير مرتبطة بسنة التخرج.

- مهندس معماري «نائب مدير مكتب فني»، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال التصميم والتنفيذ، للعمل بمقر إحدى الشركات في مصر الجديدة، بشرط إجادة تامة للبرامج الهندسية، وخبرة في أعمال الموقع التنفيذية.

لإرسال ال cv يكون فيه الشروط المطلوبة على الواتساب رقم01121305289 أو علي الايميلAlmosallmycon@gmail.com .

- مطلوب مهندس معماري «مكتب فني»، للعمل في قرية سياحية بالغردقة، خبرة من 7 إلى 10 سنوات، على أن ترسل السيرة الذاتية عبر واتساب 01286948284.

رواتب مجزية وتأمينات اجتماعية

كما أعلنت نقابة المهندسين عن عدة وظائف في شركة تطويرعقاري كبرى، كالتالي:

- مهندس معماري «تشطيبات» للعمل بمواقع الشركة في التجمع الخامس، بشرط أن يكون خريج جامعة حكومية، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التشطيبات والاستلامات والتسليم، وقرب السكن من مناطق القاهرة الجديدة، ووجود رخصة قيادة سارية، وراتب مميز.

وتمنح الشركة للمقبول في هذه الوظيفة «سيارة - راتب مميز - حوافز وبدلات - تأمين طبي واجتماعي»، مع ضرورة أن يكون المتقدمين للعمل من القاهرة فقط.

- مهندس مدني «موقع »، خبرة لا تزيد عن 3 سنوات، مع ضرورة أن يكون خريج جامعه حكومية، وسبق له العمل بمواقع إنشائية، وسيتم توفير سكن للمقبولين من خارج القاهرة وانتقالات بين الموقع ومحل الإقامة.

- سائق موقع لديه رخصه قيادة سارية، وسبق له العمل بمواقع إنشائية.

كيفية التقدم لوظائف نقابة المهندسين

ويشترط في المتقدمين التفرغ التام والسرعة في استلام العمل، وعلى من يرغب في العمل إرسال السيرة الذاتية على واتساب 01020693177، مع كتابة اسم الوظيفة.