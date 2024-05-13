«أزهرية كفر الشيخ» تنهي استعداداتها لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

أعلن الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الترم الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية وشهادات القراءات وامتحان البرنامج التأهيلي للعام الدراسي 2023 - 2024، لافتاً أنّه تم استلام مستلزمات اللجان، وبطاقات تعارف الطلاب، وقرارات الندب الداخلي والخارجي، وكراسة تعليمات الامتحانات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

تهيئة المناخ المناسب للطلاب

وأكد «شهاوي»، أنّه وجّه رؤساء ومساعدي لجان الشهادات بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب، وضبط النفس، والتأكد من استكمال القوة اللازمة للجان وفق اللوائح المتبعة لذلك، والتصدي لأي أسلوب من أساليب الغش وعدم السماح به، مشيرًا إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون بين الجميع للعبور بالامتحانات لبر الأمان.

وأوضح «شهاوي»، أنّه تم التواصل مع مديري الإدارات التعليمية للوقوف على أخر التجهيزات، والاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الشهادات الأزهرية، كما أصدر تعليماته لرؤساء اللجان بضرورة عقد لقاء من أعضاء اللجان قبل انطلاق الامتحانات لتوزيع مهام العمل.

موعد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

يُذكر أنّ امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية تنطلق بعد غد الأربعاء الموافق 15 مايو 2024، حيث يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحان في مادة القرآن الكريم، ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان بمادتي الفقه، واللغة العربية ورقة أولى «النحو والصرف»، ويؤدي طلاب شهادات العالية والتجويد والتخصص بمعاهد القراءات؛ الامتحان في مادتي الفقة والإنشاءظ

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الابتدائية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية 7 آلاف و552 طالب وطالبة من بينهم 4372 بنين، و3180 فتيات موزعين جميعهم على 101 لجنة، ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 9 آلاف و120 طالب وطالبة موزعين على 68 لجنة على مستوى المنطقة.