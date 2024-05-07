أسامة كمال: اتحاد القبائل العربية حائط صد أمام محاولات زعزعة الاستقرار

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن اتحاد القبائل العربية يقف حائط صد أمام محاولات زعزعة الاستقرار، مشيرا إلى أنه خلال الساعات الماضية بعد توجيهه الشكر لاتحاد القبائل وجد كما كبيرا من الفيديوهات والمنشورات تتحدث عن إبراهيم العرجاني رئيس الاتحاد، ما بين ناس معترضة وأخرى مؤيدة فقرر إجراء عملية بحث.

وأضاف «كمال»، خلال تقديمه برنامج «مساء dmc»، المُذاع على «dmc»، أنَّ المهندس إبراهيم العرجاني كان ضيفه عام 2015 ببرنامج القاهرة 360 قائلاً: «وجدت إنسانا بسيطا وخجولا وأنا مقدر الدور الكبير الذي يلعبه أهالي سيناء في وحدة أرض الفيروز ومصر، وبحثت عن موضوع اتحاد القبائل العربية ومدى كونها تجربة أولى أو كان هناك تجارب سابقة».

منظمة سيناء العربية

وتابع: «بعد حرب 1967، الرئيس جمال عبد الناصر عمل منظمة سيناء العربية والهدف منها أننا كنا في مواجهة مع العدو الإسرائيلي على أرض سيناء وكان لا بد أن تكون هناك مقاومة لما يحدث والتعاون كان كبير، وبعدها كان في جمعية مجاهدي سيناء وكان لها دور كبير وأخذوا أنواط امتياز من الرئيسين عبد الناصر والسادات».

اتحاد القبائل العربية شارك في ردع الإرهابيين بسيناء

واستكمل: اتحاد القبائل العربية شارك في ردع الإرهابيين بسيناء وكانوا حائط صد وأهالي سيناء وطنيين وحافظوا على أرضها، مشيرا إلى احتفاء موقع نيوز لوك بالقبائل العربية في مصر وأنه أحد المواقع البحثية التي تخاطب الغرب وأشاد دور إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل.

وعن موقفه من إبراهيم العرجاني، قال: «حق ربنا إنه طالما أنا قابلت هذا الرجل مرة ولو كنت لمست منه شخص سيء كنت على الأقل همتنع عن الكلام، وأتمنى نهدى على نفسنا شويه وعاملين نسمع من وجهة نظر واحدة وأتمنى إبراهيم العرجاني يكون ضيفي في 2024 ويرد بنفسه على الناس».