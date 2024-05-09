الشيخ عيسى الخرافين: اتحاد القبائل العربية يدعم جهود مصر لإنهاء الحرب على غزة

قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء وعضو اتحاد القبائل العربية، إن اتحاد القبائل العربية عقد مؤتمرًا لإدانة العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، مشيرا إلى أن أمريكا والعالم يجب عليهم التصدي لإسرائيل ووقف إطلاق النار.

تصريحات أمريكا كاذبة بصورة كبيرة

وأكد «الخرافين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع عبر فضائية «أون»، أن تصريحات أمريكا كاذبة بصورة كبيرة، حيث تدعم إسرائيل بكل قوة بالسلاح وتغطي على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني بالبيانات والتصريحات فقط، ولكن لا توجد أفعال فقط كلام.

وشدد الشيخ عيسى على أن اتحاد القبائل العربية يدعم الدولة المصرية في تحركاتها لحل القضية الفلسطينية، والعمل على إيقاف النار.

وتقدم في نهاية حديثه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقفه الكبير مع الشعب الفلسطيني منذ بداية هذه الحرب، حيث تحدث الرئيس مع الشعب الفلسطيني بكل وضوح وطلب منهم عدم مغادرة أرضهم مهما كان الثمن.