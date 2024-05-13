«حياة كريمة» توفر مراجعات مجانية لطلاب الثانوية.. «تقدر في 10 أيام»

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة «تقدر في 10 أيام» لطلاب الثانوية العامة، وذلك لمساعدتهم في مراجعة المناهج مع قرب عقد الامتحانات النهائية.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية عن جدول المراجعات النهائية للطلاب: «جاهزين نلم المنهج في 10 أيام؟ مبادرة تقدر في 10 أيام هتوفرلك مراجعات مجانية بالكامل لطلاب الثانوية العامة من على موقع حياة كريمة وأبليكيشن تعليمي، بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع».

بدء بث المراجعات اليوم بمادة الفلسفة والمنطق

ومن المقرر أنَّ يبدأ بث المراجعات من اليوم بمادة الفلسفة والمنطق، وينتهي من بث المراجعات في 27 مايو الجاري بمادة الفيزياء.

وتتواصل هذه المراجعات للعام الثاني على التوالي، إذ أطلقت مبادرة «تقدر في 10 أيام»، العام الماضي، انطلاقًا من إيمانا بأهمية دورها المجتمعي تجاه جميع الفئات المستهدفة خاصة الشباب الذين هم الأساس في تكوين مؤسسة حياة كريمة واستكمالًا لدور المؤسسة في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.