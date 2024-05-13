مراسل القاهرة الإخبارية: توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة مستمر منذ 8 أيام

أكد بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن الأوضاع بقطاع غزة في تصاعد مستمر، ويتم التحدث الآن عن 4 محاور للاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمحور الأول للقتال الدائر الآن هو محور مدينة رفح الفلسطينية والتي تشهد منذ 8 أيام توغلًا عسكريًا إسرائيليًا للآليات وقصف مستمر من المدفعية.

تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الحربية

وأوضح «جبر»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية، وتطلق صواريخ باتجاه منازل المواطنين في رفح الفلسطينية، وتتعرض المنطقة الغربية برفح الفلسطينية لإطلاق النار من الزوارق الحربية الإسرائيلية.

وأشار إلى المحور الثاني من القتال في قطاع غزة، وهو شمال المحافظة الوسطى بمناطق شمال مخيم النصيرات والبريج ومنطقة جحر الديك ومحطة التوليد الكهربائي، وتشهد هذه المنطقة توغل الآليات الحربية الإسرائيلية على مدار الأيام الماضية، وتقوم بعمليات التجريف وتدمير المناطق والبنية التحتية للمنطقة وتدمير خطوط النقل للكهرباء لهذه المنطقة.

تدمير 40 منزلا في حي الزيتون

ونوه بأن المحور الثالث للقتال في قطاع غزة، في منطقة حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ويتعرض لتوغل الآليات العسكرية الإسرائيلية، والتي دمرت ما يزيد عن 40 منزلًا، بالإضافة لإطلاق القذائف المستمرة على منازل المدنيين وإطلاق النيران تجاه مراكز الإيواء في حي الزيتون الأمر الذي يعرض حياة النازحين المتواجدين لخطر الشديد.