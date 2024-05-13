3 معايير يجب معرفتها عند شراء الذهب.. ما أفضل نوع للاستثمار؟

أسئلة عديدة تتبادر إلى أذهان كثير من النساء حول كيفية اختيار الذهب خاصة في حالة شرائه للاستثمار، إذ تشهد محال الصاغة تراجعًا في الإقبال على المعدن الأصفر نتيجة لانخفاض سعر الأونصة عالميًا وتراجع سعر صرف الدولار في البنوك بشكل طفيف، لذا ترغب السيدات في معرفة أفضل أنواع الذهب الآمنة للاستثمار في الوقت الحالي.

موقع «investing» أوضح أنه هناك عددًا من المعايير التي يجب النظر إليها لتحديد أفضل أنواع الذهب، ومنها ما يتعلق باللون وأخرى تتعلق ببلد المنشأ، ويجب على الراغبين في شراء المعدن الأصفر مراعاتها للحصول على استثمار آمن، وهي كالتالي:

- بلد المنشأ

الذهب الإيطالي المصدر يُصنف كونه من أفضل الأنواع، لأنه يمتاز بالجودة والمصنعية العالية، ويُصدر بثلاثة معايير مختلفة منها 14 و18 و21، ويُطرح بتصاميم وأشكال مختلفة في الأسواق العربية والمحلية.

ويمكن أيضًا شراء عيار 22 الذي يطلق عليه كثيرون «الذهب الخليجي»، ويمتاز بجودته ونقاءه العالي، اللتان تجعلانه خيارًا مثاليًا لراغبي الاستثمار، ويجري استيراده من عدة دول منها ماليزيا وسنغافورة والهند.

لون الذهب

الذهب الأصفر اللون من أفضل الأنواع الشرائية، ويليه الأبيض الذي يتألف من النيكل والنحاس والزنك إلى جانب كونه مطليا بالروديوم، ويأتي الذهب الوردي في المرتبة الثالثة ويطلق عليه «النوع المختلط مع النحاس»، وآخر الأنواع هو الذهب الأخضر وهو عبارة عن خليط من الذهب والفضة معًا.

عيار الذهب

نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، قال خلال حديثه لـ«الوطن»، إن أفضل عيار للمعدن الأصفر على الإطلاق هو 24، لأنه من الذهب الخالص دون أي إضافات، ويعد من أفضل أنواع الاستثمار، والأمر ذاته ينطبق على السبائك من ذات العيار.